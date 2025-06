Bimbo di 6 anni muore dopo un tuffo in piscina

soccorsi inutili

FERRARA Un bambino di 6 anni di origine tedesca, in vacanza con la famiglia, è morto dopo un tuffo in piscina a Lido Nazioni, nel Ferrarese. Il bambino si sarebbe sentito male dopo il tuffo nella piscina di un camping, e nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari, che lo hanno elitrasportato con codice di massima urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona, è morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri della stazione di Comacchio. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.

