Le Grotte di Zungri, un matrimonio perfetto tra ingegno umano e natura

La città di pietra

ZUNGRI Per ammirare una città scavata nella roccia non serve prendere un volo e dirigersi verso la Cappadocia o la Giordania, e non bisogna nemmeno fare centinaia di chilometri in bus, treno o macchina per immergersi nella meraviglia dei Sassi di Matera. Nel cuore del Monte Poro, in provincia di Vibo Valentia, c’è infatti un insediamento rupestre che rappresenta un matrimonio armonico e praticamente perfetto tra l’ingegno umano e la natura. È l’antica città di pietra di Zungri, il cui susseguirsi di cave, scalini e sentieri attrae migliaia di turisti ogni anno.

La storia dell’insediamento

Il sito archeologico è stato rivalutato recentemente e il percorso che conduce dalla cima al fondo, in un’area di circa 3000 mq composta da numerose case-grotte, è stato potenziato e modernizzato per permettere di godere di un’esperienza completa. Seppure la storia di Zungri risalga a migliaia di anni fa, la scoperta dell’insediamento rupestre è databile solamente al 1983, quando una campagna di ricerca condotta dall’archeologo Achille Solano portò alla luce un vero e proprio villaggio interamente scavato nella roccia e a poca distanza dal centro cittadino. Erano le cosiddette “Grotte degli Sbariati”, che da quel momento diventarono un’attrazione e un motivo di studio interessantissimo per l’intera comunità scientifica. Effettivamente, il toponimo di Zungri è di formazione neogreca e indica la presenza di rocce, dirupi, un significato che si adatta benissimo alle caratteristiche morfologiche del luogo, dove tra il VI e il XII secolo fu edificato il villaggio, un sito di intenso lavoro rurale nato sicuramente sotto l’impulso di primitivi habitat monastici. Da questo particolare si deduce anche il perché del termine Sbariati: indica infatti gli antichi abitanti, i fuggiaschi o sbandati, ossia monaci laici e contadini scappati dall’Oriente e dalla Sicilia in seguito alle invasioni barbariche per trovare riparo altrove. La parte alta del villaggio è la più recente ed è caratterizzata da ambienti allineati, senza copertura, crollata a causa dei terremoti. Scendendo a valle le cavità si fanno però più complesse, convergendo nella grotta più alta, formata da due ambienti sormontati da tre cupole, con un foro centrale e alcune nicchie interne. I graffiti presenti e la stratificazione degli scavi, inoltre, potrebbero indicare secondo alcuni storici preesistenze risalenti ad epoche più antiche. Alcune grotte presenti nell’insediamento sono state riadattate, in periodi greci o bizantini, in silos utilizzati per la raccolta del grano. Considerando poi che Zungri si trova al centro di un territorio ricco di sorgenti e corsi d’acqua, il sito gode anche di una fitta rete di canali per la raccolta dell’acqua piovana e di vasche utili a conservare l’acqua sorgiva, elemento cardine e fonte di vita per gli abitanti di allora. Nel villaggio si produceva addirittura vino, come dimostrano alcune cavità. Infine, al termine del percorso, a scendere, si può godere di una vista mozzafiato sulle valli circostanti. In sintesi, l’insediamento rupestre di Zungri, questa antica città di pietra, rappresenta un esempio straordinario di come l’uomo abbia saputo convivere al meglio con la natura, rispettandola e utilizzandola a proprio favore. E per questo motivo, forse, oltre a un sito di importanza storico-culturale, costituisce un grandissimo insegnamento all’essere umano del presente: la natura è stata, è e sarà sempre un alleato, mai un nemico.







