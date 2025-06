Cipa Spa, 2024 in forte crescita e 2025 nel segno della progettualità

gruppo ferraro

ROMA Cipa Spa, eccellenza italiana tra le poche in Europa specializzata nelle opere infrastrutturali sotterranee – come la realizzazione e manutenzione di gallerie, trafori, e tunnel – chiude il delicato periodo che l’ha vista in concordato in continuità, e registra un 2024 in forte crescita, mentre apre il 2025 all’insegna della progettualità con l’assegnazione di gare per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro. Lo scrive “Repubblica”. I positivi risultati – si legge – sono il frutto dell’ingresso nel capitale sociale di Cipa di Ferraro Spa (affermata realtà italiana specializzata in grandi opere e architetture complesse) che, nel 2023, ne rileva il 60%, per assumere il controllo dell’intero 100% nel 2024 disegnando un importante piano di rilancio e crescita. Il fondamentale lavoro del nuovo management di revisione e ri-contrattualizzazione degli accordi in essere, aggiunto ai primi investimenti di €10 milioni (per la copertura dei debiti e il rinnovo del parco macchine), come parte di un piano industriale che vede – tra l’altro -tra i suoi pilastri anche una strategia di partecipazione diretta alle gare, nonché insieme a Ferraro S.p.A dove la sinergia tra le due società può portare maggior valore anche ai committenti, ha generato per Cipa una rapidissima svolta sul fronte business, contribuendo a mantenere ed accrescere maestranze e know-how. In particolare, Cipa S.p.A già nel 2024 ha registrato ricavi per oltre €40,6mln, in crescita di oltre il 70% vs i €23,8 del 2023, e una altrettanto positiva performance sul fronte dell’ebitda che arriva a oltre €5,69milioni di euro vs un dato negativo per €3,39mln del 2023. Un trend solido e complessivo che si riflette anche nell’utile netto che si attesta a €6,55 mln vs una perdita di oltre -€22,62mlndel 2023. «Il 2024 ha rappresentato per CIPA un anno di profonda ricostruzione. Abbiamo lavorato con determinazione per ripristinare una governance solida, riqualificare il portafoglio commesse e avviare investimenti strategici in innovazione e capacità industriale. Un lavoro su cui la nuova gestione è stata pienamente supportata da tutto il personale che ringrazio non solo per la collaborazione ma anche per la rinnovata fiducia. I numeri di bilancio non sono soltanto positivi: sono il riflesso di un cambiamento pervasivo nel nostro modello operativo e organizzativo. Oggi Cipa è tornata a essere un punto di riferimento per il settore delle opere sotterranee e delle infrastrutture complesse, grazie a un’offerta ingegneristica incentrata su qualità, sostenibilità e tecnologie d’avanguardia», spiega Alberto Liberatori, Presidente del cda. «Guardiamo al futuro con una visione chiara interpretando il nostro ruolo con la responsabilità di chi deve contribuire a realizzare infrastrutture strategiche per la crescita dei Paesi senza trascurare la sostenibilità ambientale e sociale, e puntando su efficienza, sicurezza e valore per il cliente. Abbiamo già vinto numerose gare pubbliche, e continueremo a farlo anche grazie alla strategia di partecipazione diretta disegnata dall’azionista Ferraro, per sviluppare ulteriormente e il portfoglio ordini costruito – solido e bilanciato tra cantieri in corso e nuove commesse. Un portfolio che è tornato ad essere base concreta per una crescita sana e duratura. Siamo pronti a cogliere le sfide dell’innovazione e ad accompagnare la trasformazione delle infrastrutture italiane, portando ovunque l’esperienza, la competenza e l’affidabilità di Cipa». Il grande lavoro svolto nel corso del 2024 ha portato all’addendum contrattuale di lavori già in corso oltre che all’assegnazione diretta di 8 importanti gare, tra cui: diverse di Autostrade per l’Italia S.p.A (per interventi di natura geotecnica e idraulica oltre che di realizzazione, difesa, protezione e ripristino), e la realizzazione per Leonardo S.p.A del Building Ground Based Training System presso la scuola marescialli dell’Aeronautica Militare – Comando aeroporto Viterbo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato