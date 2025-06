Giunta di Rende, manca solo l’ufficialità. Fabio Liparoti vice di Principe – NOMI

PRIMO CONSIGLIO IL 25

RENDE Di sicurissimo c’è solo il vicesindaco. Fabio Liparoti nelle settimane scorse ha rappresentato il comune di Rende all’incontro allargato tra primi cittadini sulla vertenza tirocinanti: un’investitura bella e buona per il giovane avvocato, braccio destro del neoeletto sindaco Sandro Principe e con lui nella Federazione riformista che nel biennio commissariale e poi nella campagna referendaria contro la città unica ha indicato la linea politica dei socialisti rendesi tenendo la barra sui temi caldi dell’agenda amministrativa.

Solo da ufficializzare, per il resto, la presenza nella nuova squadra principiana di alcuni campioni di preferenze: anzitutto Andrea Cuzzocrea e Veronica Stellato (Insieme per Rende) e Pierpaolo Iantorno (Rende Riformista) inizialmente dato papabile presidente del Consiglio – poltrona che dovrebbe spettare a Francesco Adamo (Innova Rende). Nella proposta del sindaco Principe, inoltre, Daniela Ielasi – forte di lunga militanza nell’associazionismo all’Unical – potrebbe avere la delega al Welfare mentre Federico Jorio quasi sicuramente si occuperà di Bilancio e Sanità. In quota Italia del Meridione – che porta in Consiglio Federico Belvedere ed Emilio De Bartolo – non si esclude che potrebbe sedere in giunta Eleonora Cafiero, nome forte della lista di Orlandino Greco ma non eletta.

Proprio sulle deleghe dei nuovi assessori di Rende – posto che i nomi sono gli stessi ormai da giorni, per come emerso appunto dal responso delle urne – si troverà la quadra ad horas, sì da arrivare con i tempi giusti alla prima seduta del Consiglio comunale, convocata in un primo momento per lunedì prossimo poi per mercoledì 25 giugno: alle ore 18 foto di rito per l’avvio della nuova avventura. (euf)