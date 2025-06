Congresso Pd Cosenza, inizia la sfida Lettieri-Le Fosse. Lunedì le liste

il futuro del partito

COSENZA Con la presentazione delle liste a sostegno dei due candidati alla segreteria provinciale, Matteo Lettieri e Pino Le Fosse, è iniziata ufficialmente la corsa congressuale dei dem di Cosenza e provincia, territorio che vanta il maggior numero di tesserati su scala regionale. La commissione valuterà i nomi e per l’ufficializzazione quasi sicuramente bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana, forse già lunedì.

Dopo tensioni e rinvii, dunque, finalmente ci siamo: la sfida, volendo semplificare, è tra il candidato dell’area Innovazione (il cosiddetto gruppo dei giovani amministratori), “benedetto” anche dal duo Bevacqua-Iacucci e dai Democratici per la Calabria (Bozzo-Maiolo-De Simone) oltre che dal paolano Graziano Di Natale, e quello del blocco composto da Nicola Adamo-Enza Bruno Bossio e Pino Capalbo, sindaco di Acri, cui nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza ed egli stesso papabile candidato, vicino all’ex consigliere regionale Carlo Guccione e con lui nella corrente dell’ex Guardasigilli Andrea Orlando.

Fin qui la genesi delle due candidature e la mappa delle alleanze. Tra dieci giorni il responso della consultazione che nella sua fase regionale ha riconfermato al vertice Nicola Irto, unico candidato in campo. La data dei congressi provinciali resta fissata al prossimo weekend: 27, 28 e 29 giugno.

Il messaggio di Lettieri

Intanto, se ieri era toccato a Le Fosse, oggi è Matteo Francesco Lettieri a rivolgersi ai democratici cosentini: «Oggi scelgo di mettermi in gioco, con orgoglio e determinazione, come candidato alla Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Cosenza. È una candidatura che nasce da un confronto autentico, partecipato e generoso. Il gruppo “Innovazione, Comunità e Territorio” ha creduto in questa sfida, costruendola passo dopo passo, senza calcoli, ma con passione e coraggio. Abbiamo messo in campo un progetto riformista e profondamente innovativo, che parte dai territori e guarda al futuro. Accanto a noi ci sono figure autorevoli come Domenico Bevacqua, capogruppo Pd in Consiglio Regionale, e Franco Iacucci, vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria. Il loro sostegno, insieme a quello di tanti amministratori locali, è un segnale chiaro: questa candidatura vuole unire, rilanciare e costruire. A condividere il nostro percorso ci sono inoltre le energie vive dei Democratici per la Calabria (Bozzo, De Simone, Maiolo), l’entusiasmo libero dell’area Controcorrente (Casalinuovo)». Dal sindaco di Celico «un ringraziamento speciale va al movimento “La Migliore Calabria”, guidato da Graziano Di Natale, che con la sua campagna energica e innovativa ha scelto di mettere il suo entusiasmo al servizio della nostra visione. A nome di tutto il gruppo, desidero esprimere un sentito ringraziamento a Paolo Pappaterra (sindaco di Mormanno) e Francesco De Luca, per il contributo prezioso e discreto che hanno offerto in queste settimane di lavoro comune. Ci presentiamo a testa alta. Perché questo non è solo un nome in una lista: è una visione. Vogliamo un Pd che non somigli al passato, ma sia strumento vero di cambiamento. Aperto ai giovani, agli amministratori, radicato nei bisogni delle persone, connesso ai territori, capace di ascoltare, formare e rappresentare. E questo è solo l’inizio. Dopo il congresso, allargheremo ancora il nostro cammino, coinvolgendo tutte le energie, dentro e fuori il partito, per costruire una stagione nuova, più coraggiosa, più giusta e più utile. Per noi, nel Pd, non esistono nemici. Esiste una generazione che vuole cambiare il modo di fare politica. Con rispetto, con spirito unitario, con la voglia di discutere e decidere insieme. Al mio competitor, Pino Le Fosse, va un sincero in bocca al lupo. Sono certo che sapremo offrire un confronto congressuale alto, leale e rispettoso della comunità democratica che entrambi vogliamo rafforzare. Inizia un nuovo tempo. E lo vogliamo vivere con passione, insieme». (euf)

