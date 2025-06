Sanità, Veneto regione più performante. Calabria in coda

i dati

ROMA «La regione più performante, il Veneto, raggiunge una performance massima del 55% del massimo teoricamente ottenibile, mentre la Calabria, ultima in classifica, si attesta al 23%. La distanza dai livelli ottimali riflette una crescente aspettativa degli stakeholder, che richiedono standard sempre più elevati; qualora la soddisfazione di questi ultimi per i migliori risultati registratasi a livello regionale fosse stata ritenuta “piena”, la Performance migliore (del Veneto) si attesterebbe al 69% di quella massima». È quanto emerge dalla XIII edizione dello studio sulle “Performance Regionali” condotto da C.R.E.A. Sanità (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), che analizza le opportunità di tutela della salute offerte ai cittadini nelle diverse regioni italiane. Lo studio, condotto con il contributo di un Panel di 107 stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), sarà presentato a Roma il 2 luglio 2025 dalle 14.30 alle 16.30 presso Palazzo Baldassini – Istituto L. Sturzo (Via delle Coppelle, 35 Roma). «Nel periodo 2019-2024- anticipa ancora C.R.E.A. Sanità- si è comunque registrato un miglioramento dell’indice complessivo di Performance, e le analisi hanno anche rilevato come il gap tra le Regioni più performanti e quelle meno performanti si stia riducendo, ciò è attribuibile principalmente al fatto che i miglioramenti hanno interessato in particolare le Regioni del Mezzogiorno e del Centro». I risultati mostrano un «quadro complesso», caratterizzato da un aumento delle aspettative degli stakeholder, e dei cittadini in particolare, e da una correlazione positiva tra la Performance dei servizi sanitari e il livello di soddisfazione dei cittadini; inoltre, una «correlazione positiva, ma meno forte» tra la Performance e la qualità di vita percepita.

Un altro aspetto emerso è che la qualità della vita (relativa alla salute) percepita è «meno strettamente» legata alla Performance dei sistemi sanitari regionali. Alcune regioni del Sud, pur avendo livelli di performance sanitaria bassi, registrano una qualità della vita più alta rispetto a altre Regioni più performanti. Questo fenomeno conferma che la qualità della vita percepita dipende da fattori culturali, educativi e ambientali, oltre che alle aspettative dei cittadini, che variano in base al contesto socioeconomico. Tutti i risultati emersi dall’analisi, che disegnano un quadro nuovo dell’assistenza sociosanitaria in Italia, saranno corredati con schede regionali, includendo gli indici di performance e le nuove analisi sulla qualità della vita e sulla soddisfazione dei cittadini.

