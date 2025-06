Nato, c’è l’accordo: 5% del Pil entro il 2035

IL VERTICE

Ci impegneremo «per eliminare le barriere commerciali nel settore della difesa tra gli Alleati e faremo leva sui nostri partenariati per promuovere la cooperazione nel settore della difesa”. È quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice della Nato a L’Aia. «Riaffermiamo il nostro impegno comune ad ampliare rapidamente la cooperazione transatlantica nel settore della difesa e a sfruttare le tecnologie emergenti e lo spirito di innovazione per promuovere la nostra sicurezza collettiva», viene aggiunto nella dichiarazione.

Gli alleati si dichiarano «uniti di fronte a profonde minacce e sfide alla sicurezza, in particolare la minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e la persistente minaccia del terrorismo». Il linguaggio non prevede una netta definizione dell’invasione russa in Ucraina come “guerra di aggressione”.

L’articolo 5

“Noi, capi di Stato e di governo dell’Alleanza Atlantica, ci siamo riuniti all’Aia per riaffermare il nostro impegno nei confronti della Nato, l’Alleanza più forte della storia, e del legame transatlantico. Riaffermiamo il nostro ferreo impegno per la difesa collettiva, come sancito dall’Articolo 5 del Trattato di Washington: un attacco a uno è un attacco a tutti. Restiamo uniti e risoluti nella nostra determinazione a proteggere il nostro miliardo di cittadini, difendere l’Alleanza e salvaguardare la nostra libertà e democrazia”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale adottata dai leader al summit della Nato all’Aja.

Ucraina

La Nato continuerà a sostenere l’Ucraina “nell’inevitabile cammino verso l’adesione”, lo ha dichiarato il segretario generale Mark Rutte. “Abbiamo ribadito il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina. Significa che, indipendentemente dalle sfide che affrontiamo, dalla Russia al terrorismo, dagli attacchi informatici, dal sabotaggio o dalla competizione strategica, questa alleanza è e rimarrà pronta, disponibile e in grado di difendere ogni centimetro dei territori alleati e garantire che il nostro miliardo di persone possa continuare a vivere in libertà e sicurezza” ha aggiunto in conferenza stampa al termine del vertice dell’Aja.