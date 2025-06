A Budapest in 200mila per il Pride vietato da Orban

la manifestazione

Quasi 200.000 persone hanno marciato a Budapest, secondo gli organizzatori, un’affluenza senza precedenti per la marcia del Pride ungherese, nonostante il divieto imposto dal Primo Ministro nazionalista Viktor Orbán.

“Stimiamo il numero di persone presenti tra 180.000 e 200.000. È difficile stimare il numero esatto perché non c’è mai stata così tanta gente al Budapest Pride”, ha dichiarato all’AFP la presidente dell’evento Viktoria Radvanyi. Anche il sindaco verde di Budapest, Gergely Karacsony, ha elogiato l’affluenza record. “Grazie, Viktor Orbán, per aver promosso una società più tollerante”, ha ironizzato su Facebook.

La leader del Pd Elly Schlein, accolta dai baci della vicepremier spagnola Jolanda Diaz, appena entrata nel corteo ha intonato un vigoroso “Bella ciao”, cantato anche dai manifestanti ungheresi. “Siamo qui per la libertà e la democrazia. Tu non puoi vietare l’amore per legge. Non puoi cancellare l’identità delle persone, il nostro corpo, siamo persone. Vietare il pride è una violazione dei diritti costituzionali europei”, aveva messo in chiaro Schein. Presente anche il leader di Azione Carlo Calenda – “è questo il posto dove devono stare tutti i liberali” – e l’eurodeputata M5s, Carolina Morace.