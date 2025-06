la riunione dei ministri

In base a quanto si apprende, il Consiglio dei ministri nella riunione di oggi ha approvato il nuovo Dpcm in materia di flussi migratori che stabilisce le quote di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. Il Dpcm dovrebbe prevedere, per il triennio 2026-2028, l’ingresso di 500 mila persone migranti.

