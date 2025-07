Bimba morta al Parco Acquatico di Rende, parla il fratello: le indagini proseguono

la tragedia

RENDE «Nessuno è intervenuto per salvarla, l’ho presa e stretta all’altezza dello stomaco e soffiato in bocca prima di darle due colpi sulla schiena». E’ il racconto al Tgr Calabria di Florin Szialagy, fratello della piccola Simona: bimba di otto anni morta ieri pomeriggio mentre si trovava nelle acque della piscina del Parco Acquatico “Santa Chiara” di Rende. La struttura è stata posta sotto sequestro.

Una tragedia immane che ha scossa una comunità e lasciati attoniti e sgomenti i testimoni presenti che hanno raccontato quanto accaduto agli uomini ed alle donne di polizia e carabinieri intervenuti sul posto. Sul cado indaga la procura di Cosenza guidata da Vincenzo Capomolla, il fascicolo aperto è gestito dal pm Antonio Bruno Tridico mentre la struttura è stata posta sotto sequestro. L’esame autoptico che sarà eseguito nelle prossime ore sul corpicino della bimba sarà necessario a dipanare i dubbi sulle cause della morte, mentre le indagini dovranno chiarire i contorni del tragico decesso. L’attenzione della procura è rivolta ai soccorsi, il fratello di Simona ha ribadito quanto già raccolto ieri dal nostro giornale. I testimoni hanno fornito dettagli circa l’intervento di due persone presenti nella struttura per una giornata di relax, pronti a dare soccorso alla piccola. Si tratta di un volontario della Misericordia che ha «effettuato il massaggio cardiaco» e di una infermiera che ha tentato, senza successo, la rianimazione. «Le uniche due persone che hanno prestato soccorso» ha ribadito Florin Szialagy.

Il tempo e le investigazioni restituiranno la verità rispetto ai fatti accaduti, anche sul mancato utilizzo del defibrillatore. (f.b.)

