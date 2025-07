Il Monza diventa americano, finisce l’era dei Berlusconi

la cessione

MONZA C’è la firma sul passaggio di proprietà del Monza. “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV”, si legge in una nota della holding. L’accordo tra Fininvest e il gruppo statunitense guidato da Brandon Berger prevede il trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, con Beckett Layne Ventures che acquisirà il restante 20% del capitale sociale entro giugno 2026. All’interno del consiglio di amministrazione del club brianzolo dovrebbe così rimanere, almeno in una fase iniziale, Adriano Galliani, dopo che Fininvest ha confermato che manterrà̀ una rappresentanza nel cda, in linea con la quota di partecipazione residua. La nuova proprietà sarebbe comunque intenzionata a offrirgli un ruolo apicale. Beckett Layne Ventures vanta esperienza nello sport professionistico, con un focus particolare sul calcio europeo: la firma sull’operazione permetterà agli americani di cominciare a lavorare fin da subito dal punto di vista della programmazione sportiva. Si aprono così nuovi scenari per il futuro del Monza, che dopo la retrocessione arrivata nella stagione appena conclusa proverà l’immediata risalita in Serie A. Il ruolo di direttore sportivo dovrebbe essere affidato a Nicolas Burdisso, con Mauro Baldissoni, già advisor e rappresentante in Italia del gruppo americano, che andrebbe in futuro a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Quella che invece si avvia ufficialmente alla chiusura è l’avventura di Fininvest nel mondo del calcio: una storia fatta di grandi successi internazionali con il Milan, prima di arrivare in Brianza nel 2018. In sette anni, la famiglia Berlusconi ha portato il Monza dalla Serie C alla Serie A, accarezzando il sogno dell’Europa prima dell’epilogo con l’ultimo posto dello scorso maggio.