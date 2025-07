il dramma

VIBO VALENTIA Un uomo ha perso la vita, nella serata di oggi, a San Costantino Calabro in provincia di Vibo Valentia. Da quanto si è appreso, la vittima stava effettuando alcune riparazioni sulla propria auto quando, per cause ancora in corso di ricostruzione, il cric avrebbe ceduto schiacciandolo. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.