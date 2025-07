Cosenza calcio, rebus panchina (e non solo): Braglia pronto ma ancora nessun contatto

il futuro rossoblù

COSENZA Piero Braglia o Pierpaolo Bisoli. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Cosenza starebbe valutando il ritorno di uno dei due allenatori per guidare la squadra nella prossima stagione, dopo l’addio di Massimiliano Alvini. In pole position, secondo il sito specializzato di calciomercato, ci sarebbe Braglia, l’artefice della storica promozione in Serie B nel 2018. Tuttavia, ad oggi, l’esperto tecnico toscano non è ancora stato contattato dalla società rossoblù.

Diversa la situazione di Bisoli, che nelle scorse settimane sarebbe stato avvicinato durante la fase calda della trattativa, poi sfumata, per la cessione del club da Eugenio Guarascio all’imprenditore Vincenzo Oliva.

Difficile, allo stato attuale, decifrare le reali intenzioni della dirigenza silana. La sensazione diffusa tra tifosi e addetti ai lavori è che regnino ancora incertezza e immobilismo, come spesso accaduto negli ultimi anni. Il tempo però stringe: il ritiro estivo a Lorica, che dovrebbe iniziare tra poco più di dieci giorni, non è stato ancora ufficializzato, e sul fronte panchina tutto tace.

Braglia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Calabria l’8 giugno scorso, non ha nascosto il desiderio di tornare a Cosenza, magari per concludere la propria carriera proprio dove ha scritto pagine importanti della recente storia rossoblù.

«Faccio l’allenatore di mestiere – aveva dichiarato – e ovviamente dipende da cosa mi si propone. Cosenza cosa vuole fare, la Serie C o la B? Vuole vincere? In una piazza così, chi ha sbagliato un anno, deve fare in modo di rimediare, cercando di riportare il Cosenza in Serie B. Poi si possono analizzare tante situazioni, ma dipende da quello che si vuole fare e da quanto si è disposti a investire. Io, personalmente, voglio ancora allenare: non vorrei chiudere la carriera così. Cerco un progetto serio, ambizioso, per vincere un altro campionato. Vediamo se sarà possibile».

Intanto resta da sciogliere anche il nodo legato alla posizione di Gennaro Delvecchio, ancora sotto contratto ma il cui futuro appare incerto. E poi c’è la squadra, ancora tutta da costruire: con le partenze ormai certe di Alessandro Micai e, forse, anche di Florenzi, Zilli, Kouan, Mazzocchi e altri elementi chiave, il cantiere è aperto su tutti i fronti. (fra.vel.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato