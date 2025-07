Pd Cosenza, annullato il congresso di Mirto Crosia

dem tra caos e veleni

COSENZA Annullato il congresso di Mirto Crosia. Difficilmente questa decisione della commissione regionale congresso del Pd cambierà l’esito della consultazione in provincia di Cosenza (Matteo Lettieri vincente su Pino Le Fosse) ma è un fatto che sabato 5 luglio gli iscritti dem saranno chiamati nuovamente alle urne: in ballo l’attribuzione dei delegati del collegio 7 (Ionio Sud). Il ricorso di Le Fosse segnalava vizi procedurali nelle operazioni di voto. Due invece i responsi della Crc al ricorso firmato da Antonio Ciacco: nessun annullamento di congressi di San Giovanni in Fiore e Rende, ma proprio nella città di oltre Campagnano sono stati eliminati 13 voti per Lettieri (che comunque ne totalizza 105 dunque non viene inficiato il risultato) mentre – sempre su sollecitazione di Ciacco – è in corso di valutazione anche la ricusazione di Adelaide Maradei, componente della commissione provinciale, che avrebbe esternato sui social supporto al candidato alla segreteria Lettieri, perdendo così la terzietà. (euf)