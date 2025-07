Regione, accertamenti della Guardia di Finanza. Perquisizioni nel Dipartimento Sanità

IL BLITZ DELLA GDF

CATANZARO Accertamenti della Guardia di Finanza alla Cittadella regionale a Catanzaro. Secondo quanto si è appreso, le Fiamme Gialle dalle 10.30 di stamane, su delega della Procura di Catanzaro, stanno effettuando delle perquisizioni nel Dipartimento Sanità nell’ambito di un’indagine della quale ancora non si conoscono, in dettaglio, i contorni. Sempre secondo fonti investigative, l’indagine riguarderebbe il filone della sanità. Al centro degli accertamenti ci sarebbe il direttore generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute Tommaso Calabrò, a suo carico sarebbe stata effettuata anche una perquisizione domiciliare. Solo due giorni fa l’inchiesta della Guardia di Finanza di Catanzaro sulla presunta gestione privatistica delle liste di attesa nel reparto di Oculistica dell’AOU “Renato Dulbecco” del capoluogo di regione, aveva portato all’applicazione della misura degli arresti domiciliari per il primario Vincenzo Scorcia e della sua segretaria, Carmen Battaglia. (redazione@corrierecal.it)



