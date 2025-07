L’ennesimo incendio al nuovo ospedale della Sibaritide

il terzo in una settimana

L’ennesimo incendio, il terzo in una settimana. Nel mirino ancora i cantieri del nuovo ospedale della Sibaritide, in località Insiti a Corigliano-Rossano. Il rogo questa volta è partito dal piano -1 della struttura mentre il cantiere era pienamente operativo. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano con il supporto delle squadre di intervento interne che hanno immediatamente soffocato le fiamme. «Siamo sotto attacco. Dobbiamo capire chi è il mandante». Ad affermarlo Andrea Ferrone, segretario comprensoriale della CGIL che aggiunge: «Qui la certezza su cosa stia accadendo non ce l’ha nessuno».

Lo scorso 29 giugno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui social, mostrava gli ingenti danni causati dall’ultimo incendio, annunciando la ripresa dei lavori con l’impiego di 400 operai già dal giorno successivo. Due giorni dopo, il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti prioritari, ha invece definito le regole per garantire legalità e trasparenza nei lavori per i nuovi ospedali della Calabria. E tra le opere sottoposte ai controlli antimafia rafforzati da parte della Struttura centrale antimafia del Viminale figura anche il nuovo ospedale di Sibari, considerato «strategico per il miglioramento della sanità nel territorio ionico» e che verrà sottoposto ad un attento monitoraggio anche in ragione dei recenti atti incendiari.

