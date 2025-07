«In 100 giorni a Rende interventi su pulizia, verde e manutenzione stradale»

l’ok alle linee programmatiche

RENDE «Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, il sindaco on. Sandro Principe ha tracciato le linee programmatiche che guideranno l’azione di governo nei prossimi anni. Un progetto ambizioso, approvato da tutta la maggioranza consiliare, che punta su decoro urbano, servizi di qualità, sostenibilità, inclusione sociale e innovazione»: lo scrivono in una nota congiunta i capigruppo Clelio Gelsomino (Insieme per Rende), Marinella Castiglione (Rende Riformista), Massimo La Deda (Rende Avanti), Carlo Scola (Innova Rende), Emilio De Bartolo (IdM) e Francesco Tenuta (PSI).

«Già nei primi 100 giorni, l’Amministrazione ha avviato interventi immediati su pulizia, manutenzione stradale e rifacimento del verde pubblico, con l’obiettivo di cambiare rapidamente il volto della città» aggiungono.

Ed elencano alcuni dei temi strategici individuati: «Unione dei Comuni e rilancio di Rende: cooperazione sovracomunale per migliorare i servizi e promuovere lo sviluppo del territorio. Sanità: realizzazione della Casa di Comunità, potenziamento dei servizi di base, rilancio dell’ospedale Hub e dell’Annunziata. Scuola: messa in sicurezza degli edifici, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, cura degli spazi verdi. Welfare: attenzione a giovani e anziani, servizi di prossimità, progetto “Dopo di Noi”, centro per l’autismo, tavoli di concertazione con le associazioni. Urbanistica e sviluppo: redazione del Psa, edilizia per giovani coppie, spazi per imprese innovative. Ambiente: raccolta differenziata, comunità energetiche, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e difesa del suolo. Bilancio e investimenti: strategie di recupero tributi, sostegno alle imprese, attrazione di nuovi investimenti. Area industriale: innovazione e creazione di un Centro Servizi con scuola e asilo per le famiglie dei lavoratori. Cimitero: tempi certi e dignitosa sepoltura per tutti i defunti. Centro storico: valorizzazione culturale e religiosa, ristrutturazione del castello, riattivazione delle scale mobili e riapertura degli sportelli comunali».

Per Gelsomino, Castiglione, La Deda, De Bartolo, Tenuta e Scola «il sindaco e la sua squadra hanno ribadito l’impegno a lavorare in sinergia con la maggioranza consiliare e a mantenere aperto il dialogo con le forze di minoranza, già disponibili al confronto sui temi centrali del programma. Rende si candida così a tornare protagonista nell’area urbana cosentina, nella provincia e in tutta la Calabria, puntando su una governance innovativa, condivisa e orientata ai bisogni concreti dei cittadini» concludono i capigruppo.