Regione, tra gli indagati dalla Procura di Catanzaro anche Alfonso Grillo

i controlli della gdf

CATANAZRO Nel mirino della Guardia di Finanza c’è anche Alfonso Grillo, classe 1967 di Vibo Valentia, attuale commissario del Parco regionale delle Serre. Secondo quanto emerso, Grillo come il subcommissario alla depurazione Tonino Daffinà, sarebbe indagato per «corruzione in concorso». Circostanza confermata dal legale di Grillo, l’avvocato Domenico Ioppolo. I finanzieri, su delega della Procura di Catanzaro, hanno anche acquisito uno smartphone in uso al commissario del Parco.

Da giorni gli uomini della Guardia di Finanza stanno effettuando accertamenti in alcuni dipartimenti della Regione Calabria, su delega della procura del capoluogo. Oltre, come detto, a Daffinà e Grillo, sarebbe indagato anche Tommaso Calabrò, direttore generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute. (Gi.Cu.)

