Condannato per la strage di Corinaldo, si laurea e sparisce

il caso

ANCONA Andrea Cavallari, 26 anni, condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage di Corinaldo (Ancona), non è più in cella. Laureatosi in legge all’Università di Bologna, dopo la cerimonia ha fatto perdere le proprie tracce ed è ricercato da giovedì scorso, come riporta il Corriere di Bologna. Cavallari faceva parte della banda che l’8 dicembre 2018 tentò una rapina nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo (An) utilizzando spray urticante, causando un fuggi fuggi in cui morirono 6 persone e altre 59 rimasero ferite. Il ventiseienne, originario della Bassa Modenese, era detenuto nel carcere della Dozza, e aveva avuto un permesso per discutere la tesi.