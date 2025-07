Luglio mese più conveniente per viaggiare in aereo, Calabria meta low cost

al volo

ROMA Luglio si conferma uno dei mesi più convenienti per volare durante il periodo estivo, con prezzi significativamente più bassi rispetto ad agosto e alcune sorprese clamorose sui voli internazionali: basti pensare che volare da Milano a New York a luglio può costare meno che raggiungere dall’Italia alcune località di villeggiatura europee ad agosto. Sono i dati che emergono da un report realizzato da RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri. Il mercato dei voli per luglio 2025 – evidenzia il report -è caratterizzato da dinamiche completamente nuove rispetto agli anni precedenti: si abbattono le tariffe di alcune tratte intercontinentali, mentre diverse destinazioni europee beneficiano di una guerra commerciale tra operatori low cost – spiega RimborsoAlVolo – Tra le destinazioni più convenienti per il mese di luglio il primato spetta agli Stati Uniti, dove per volare da Roma o Milano a New York, Los Angeles, Miami si spendono in media tra i 650 e i 950 euro per un volo di andata e ritorno, con una riduzione dei prezzi del -24% rispetto al 2024. La minore domanda e l’attuale situazione geopolitica hanno reso i voli verso gli Usa più economici rispetto a quelli per raggiungere molte destinazioni turistiche europee. Anche l’Europa dell’Est (Sofia, Cracovia, Bucarest) con biglietti a/r tra gli 80 e i 150 euro, presenta a luglio un ottimo rapporto qualità-prezzo, così come alcune destinazioni Ue (Bruxelles, Spalato, Reykjavik) o località del Sud Italia (Puglia, Calabria, Sicilia orientale), raggiungibili con una spesa tra i 50 e i 120 euro a passeggero.