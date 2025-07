Giuseppe Borrelli è il nuovo Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria

la nomina

ROMA Il Consiglio Superiore della Magistratura ha votato all’unanimità la nomina del dottor Giuseppe Borrelli come nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Una decisione accolta con ampio consenso durante il plenum di questa mattina, che segna per Borrelli un ritorno in una terra dove ha già lasciato il segno. Già lo scorso giugno il Csm aveva designato all’unanimità l’attuale procuratore di Salerno.

Classe 1959, napoletano, Borrelli ha alle spalle una lunga carriera nella magistratura. Ha mosso i primi passi come sostituto procuratore della Repubblica a Napoli, dove negli anni Novanta ha coordinato rilevanti inchieste contro la camorra, guadagnandosi una reputazione per determinazione e rigore. Non nuovo alla Calabria, Borrelli ha ricoperto il ruolo di procuratore aggiunto di Catanzaro fino al 2014, anno in cui è stato nominato procuratore aggiunto a Napoli, con specifica delega alle indagini sui casalesi, una delle più radicate organizzazioni mafiose del territorio campano. Nel 2020 è stato designato dal Csm come procuratore capo a Salerno, incarico che ha ricoperto fino alla nomina odierna. Per la guida della Procura di Reggio Calabria avevano presentato domanda sette magistrati, ma il Csm ha optato per la figura di Borrelli, considerata di altissimo profilo per competenza ed esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata.

Altre nomine all’unanimità

Il plenum del Csm ha inoltre nominato, sempre all’unanimità: il dottor Angelo Frattini come nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno e il dottor Vito Di Giorgio come nuovo Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo.

