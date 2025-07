Pier Silvio Berlusconi: «Niente politica, ma non lo escludo»

le dichiarazioni

«Al di là della destra o della sinistra, penso che il nostro governo sia uno dei migliori d’Europa per non dire oltre. Non è questione di destra o di sinistra, ma di concretezza e consapevolezza: il nostro primo ministro per l’Italia». L’Ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi ribadisce il suo endorsement all’esecutivo Meloni. «Sta facendo un lavoro unico: donna, giovane, venuta da nulla, ha messo su il miglior governo d’Europa, con grande serietà, impegno e – permettetemi una parola desueta ma che a me piace – patriottismo, non nazionalismo, che è una cosa diversa», dice ai giornalisti a margine della presentazione dei palinsesti.

«Da un lato – spiega Pier Silvio Berlusconi – c’è la propaganda, la necessità di parlare al suo elettorato e dall’altro ci sono gli interessi concreti del Paese: penso che Meloni stia facendo il massimo per gli interessi del Paese. E questo vale anche per il rapporto con Trump», riflette. «Meloni ha la sua forza e gli italiani lo sanno: oggi è il miglior governo che possiamo avere, a partire dal nostro primo ministro», afferma ancora.

«Per ora niente politica, ma non lo escludo»

«Io ho una grande passione verso le persone nomali: se prendo un traghetto per le Cinque Terre e la gente mi assale, mi chiedo: che fortuna ho per ricevere tante dimostrazioni di affetto? Sento che questa passione mi travolge e tendo a farla coincidere con la politica. Ma la politica è anche compromesso, è trattativa, è tante altre cose.. Io ho 56 anni, mio padre ne aveva 58 quando entrò in politica. Oggi non ho nessuna intenzione e non penso alla politica, ma guardando al futuro non escludo – come non escludo tante altre cose – che a un certo punto possa dire: sai che c’è, una sfida completamente nuova, perché no? Oggi comunque questa idea non ha nessuna concretezza». Pier Silvio Berlusconi ribadisce di essere concentrato sulla sua attività di imprenditore, ma non chiude la porta all’idea di seguire in futuro l’esempio del padre Silvio. Oggi, spiega, «lo apprezzo più di prima, mi manca più di prima». E se fosse stato in vita «si sarebbe scatenato, avrebbe fatto la qualunque, anche sfiorando ciò che potrebbe essere considerato eccessivo, per tentare di fermare queste due follie che sono le guerre tra Russia e Ucraina e Israele e Palestina. Sarebbe stato male, avrebbe fatto di tutto, non so se riuscendoci, ma qualcosa avrebbe fatto». (ANSA)