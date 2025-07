Ss 106, sottoscritto a Crotone il protocollo di legalità. Caporaso: «Entro il 2026 l’apertura dei cantieri»

l’opera

CROTONE «La Catanzaro-Crotone vale, compreso il progetto bandiera, circa 2,5 miliardi. Stiamo procedendo speditamente sull’appalto dei 50 chilometri di tutti i lotti che costituiscono l’itinerario che è stato completato. Abbiamo le aggiudicazioni e stiamo passando alla fase della stipula dei contratti e poi si avvierà la fase della progettazione esecutiva. Si tratta di appalti integrati, quindi progettazione ed esecuzione. Trattandosi di un appalto integrato che prevede la redazione del progetto esecutivo alla fase di verifica prima dell’avvio dei lavori, entro il terzo trimestre dell’anno 2026 avremo i cantieri aperti, forse anche prima». Così Francesco Caporaso, commissario straordinario per la Strada Statale 106. Oggi a Crotone è stato sottoscritto il protocollo di legalità SS 106 “Jonica” – Variante su nuova sede da Catanzaro a Crotone – da svincolo Simeri Crichi a svincolo Passovecchio – Lotto 1, Stralcio 1, da Cutro a Papanice.

Sottoscritto il protocollo di legalità

Presenti anche il prefetto di Crotone Franca Ferraro, Pietro Russo dell’Anas S.p.A., il dirigente dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Catanzaro-Crotone Annarita

Carnuccio e i rappresentanti di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, alla presenza dei vertici delle Forze di polizia territoriali. Lo strumento è finalizzato a prevenire e contrastare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata durante ogni fase di realizzazione dell’opera e di monitorare la sicurezza e la regolarità nei cantieri. Il protocollo prevede, tra l’altro, la costituzione di una cabina di regia, operante presso la Prefettura, con il compito di effettuare un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva sul regolare avanzamento dei lavori, e di affrontare tempestivamente specifiche problematiche di rilievo che potrebbero emergere durante lo svolgimento dei lavori, nell’ambito di quanto stabilito nel protocollo di legalità in argomento. Sono stati, infine, richiamati gli obblighi e gli impegni discendenti dal protocollo di legalità, affinché l’azione di prevenzione contro i tentativi di indebita interferenza e di infiltrazione mafiosa possa raggiungere elevati livelli di efficacia.

«Il commissariamento ha velocizzato l’iter»

«Il commissariamento dell’opera – ha spiegato a margine della sottoscrizione Caporaso – ha velocizzato enormemente l’iter, perché grazie al commissariamento dell’opera rispetto all’iter approvativo che normalmente viene attuato per un’opera di così grande rilievo, si sono bruciate tutte le tappe. Abbiamo portato all’appalto l’opera in tempi veramente brevissimi ad eccezionali, grazie ad una fortissima sinergia, prima con gli enti locali, con i comuni che hanno condiviso la scelta progettuale ed hanno deliberato per la deroga al dibattito pubblico. Successivamente, nell’ambito della conferenza dei servizi e della attuazione di quello che la norma prevede per la valutazione impatto ambientale, il commissario di governo pro tempore e il presidente della Regione hanno richiesto al Ministero dell’Ambiente la possibilità di procedere con la valutazione di impatto ambientale, non a livello nazionale, ma a livello regionale. Questo ha consentito una riduzione dei tempi incredibile. Per cui, – ha concluso Caporaso – se guardiamo le tempistiche rispetto all’avvio della progettazione, alla chiusura positiva alla conferenza di servizi compresa la valutazione di impatto ambientale, possiamo dire di aver raggiunto un risultato veramente insperato». (redazione@corrierecal.it)

