Liquido infiammabile e accendini nello zaino: sventato un possibile gesto ritorsivo a Vibo Marina

l’intervento dei carabinieri

VIBO MARINA I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm sono intervenuti in via Emilia, nella frazione Marina di Vibo Valentia, sventando una possibile ritorsione da parte di un soggetto, trovato con uno zainetto contenente liquido infiammabile e due accendini. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di minacce da parte del titolare di un noto pontile turistico della zona. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe chiesto aiuto dopo essere stato affrontato in maniera intimidatoria da un dipendente. Il materiale trovato all’interno dello zaino è stato sequestrato e l’intera vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo. Le indagini proseguono a cura della Stazione Carabinieri di Vibo Marina, che sta approfondendo ogni aspetto dell’accaduto. (redazione@corrierecal.it)

