Serie B 2025/2026, il calendario si svela il 30 luglio a Mantova

verso la nuova stagione

MILANO La serie B scalda i motori. Nel Consiglio Direttivo tenutosi ieri a Milano, la Lega B – guidata da Paolo Bedin – ha tracciato le linee organizzative della stagione 2025/2026, affrontando temi economici, media, partner commerciali e rapporti interni al sistema calcistico.

Fissata per mercoledì 30 luglio, alle ore 19, la data della presentazione ufficiale del calendario: la cerimonia si svolgerà nella prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova, in collaborazione con il club Mantova 1911 e il Comune. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali della Lega B, con la partecipazione di società e ospiti istituzionali.

Calabria ridotta a una sola rappresentante

Tra le 20 squadre che comporranno la prossima Serie B, solo il Catanzaro rappresenterà la Calabria, dopo la retrocessione del Cosenza. Un ridimensionamento importante per il calcio regionale, che ora affida al club giallorosso non solo l’ambizione sportiva, ma anche l’orgoglio di tenere alta la bandiera calabrese nel campionato degli italiani. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato