Asp di Vibo, Nursing Up chiarisce: «Piena fiducia nella commissione straordinaria»

la precisazione

Riceviamo e pubblichiamo

In riferimento all’articolo dal titolo “Pochi infermieri e bandi «inappropriati»: l’ASP di Vibo Valentia nel mirino di sindacati e politica”, il sindacato Nursing Up chiarisce che «non ha mai condiviso, ne tantomeno sottoscritto, la nota sindacale richiamata nell’articolo, inviata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ed agli organi di stampa». Il sindacato «in merito all’operato della Commissione Straordinaria il Nursing Up esprime piena fiducia ed esorta ad andare avanti nella strada intrapresa a garanzia della legalità ed a tutela dell’interesse pubblico».

