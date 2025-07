«Il Sud non è più fanalino di coda ma la locomotiva del rilancio» – VIDEO

il videomessaggio

«Il nostro sistema produttivo industriale trae vigore e dinamismo dall’interdipendenza tra i territori, dalla capacità di valorizzare e mettere a sistema diversi punti di forza di quei territori: è un punto importante da sottolineare, per liberare definitivamente il campo da una narrazione sbagliata che per molto tempo ha accompagnato il dibattito sulle politiche di sviluppo, che ha visto contrapporre il Nord dal Sud. È una narrazione smentita dai fatti, smentita dai numeri, perché se il Sud cresce non lo fa a scapito delle altre regioni, lo fa a beneficio di tutta la nazione». Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all’Assemblea dell’Unione industriali di Napoli e pubblicato sul proprio profilo ufficiale su “X”. «Se consideriamo il potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, il Sud può essere il volano dell’economia nazionale e lo sta dimostrando negli ultimi anni con tassi di crescita sia economica che occupazionale superiori alla media nazionale».

«Il Sud non è più il fanalino di coda, ma si sta affermando come locomotiva del rilancio di questa nazione, dinamico, ambizioso, attrattivo di investimenti. Questo governo ha scelto di sostenere il protagonismo del sud, disegnando una visione di lungo periodo, lavorando per creare un ambiente più possibile favorevole alle imprese, costruendo gli strumenti più efficaci per dare a quelle imprese e ai cittadini del mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il loro valore”, aggiunge la premier. (redazione@corrierecal.it)