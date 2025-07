Lutto nel mondo della cultura: morto a 88 anni Goffredo Fofi

la scomparsa

E’ morto Goffredo Fofi. Nato a Gubbio il 15 aprile 1937, Fofi è stato un saggista, giornalista e critico cinematografico, letterario e teatrale italiano. La sua visione da intellettuale è di impegno era volta alla costruzione di una rete alternativa alla cultura del consumismo e dell’omologazione culturale. Fofi è cresciuto a Gubbio e, a diciotto anni, si trasferisce in Sicilia, dove collabora con il filosofo e attivista Danilo Dolci nella lotta contro la mafia e a favore dei disoccupati. Questa esperienza segna l’inizio del suo impegno sociale e culturale, fondato su principi di pacifismo e giustizia sociale. Con l’arrivo degli anni ’60, Fofi va all’estero e si trasferisce a Parigi, dove lavora per la rivista di cinema Positif. ornato in Italia, fonda i Quaderni piacentini e scrive l’inchiesta “L’immigrazione meridionale a Torino”. Nel 1967, fonda la rivista “Ombre rosse”, che si distingue per il suo forte impegno politico e culturale. Numerosi sono stati gli articoli che ha scritto sul cinema e sulla letteratura, analizzando la cultura italiana e le sue evoluzioni. Tra le sue opere più significative ci sono Il cinema italiano: servi e padroni (1975) e Sotto l’ulivo. Nel 1997, Fofi fonda la rivista “Lo straniero”, dedicata all’arte, alla cultura e alla società, e continua a scrivere e pubblicare articoli su temi di rilevanza sociale e culturale. Vista la sua lunga e impegnativa esperienza professionale Fofi è considerato una figura di spicco nel panorama culturale italiano, con un’influenza significativa nel campo della critica cinematografica e letteraria.