Wimbledon, Sinner travolge Djokovic e va in finale

TENNIS AZZURRO AL TOP

ROMA Jannik Sinner travolge uno spento (e forse dolorante) Novak Djokovic e raggiunge per la prima volta la finale a Wimbledon. In un’ora e 55 minuti di gioco il n.1 del mondo ha battuto 6-3 6-3 6-4 il serbo. Senza storia i primi due set, nel terzo Djokovic ha fatto un break e ha avuto anche una palla del 4-0. Poi Sinner è risalito in cattedra e ha chiuso 6-4. E’ il secondo italiano a raggiunge la finale nel torneo londinese (dopo Berrettini) e il primo a battere Djokovic a Wimbledon. In finale Sinner affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz in quella che può diventare una rivincita della finale di Parigi, vinta da Acaraz. (redazione@corrierecal.it)

