Arriva il caldo estremo, «anomalie drammatiche» in Calabria e Sicilia

meteo

In arrivo il caldo estremo, con anomalie definite «drammatiche» in Calabria e Sicilia. Gli esperti parlando della «più forte fiammata africana degli ultimi decenni», con il Sud Italia il bersaglio dell’anticiclone africano. La Sicilia potrebbe anche superare il record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8°C. È la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Il caldo estremo, avverte, «dominerà su tutto il Sud e su parte del Centro Italia fino a giovedì 24 luglio». Nel weekend, l’Anticiclone africano, porterà 40°C diffusi in Sardegna, Sicilia e Puglia. Da lunedì, la situazione peggiorerà ulteriormente: lunedì il termometro schizzerà fino a 45°C nelle zone interne tra Siracusa e Catania. «Se il vento secco contribuirà al caldo estremo – afferma Tedici – potremo battere il precedente record europeo del 2021, registrato proprio in questa zona sicula a Floridia in provincia di Siracusa l’11 agosto. Battere un record di 48,8°C significa sfiorare i 50°C, mai accaduto in Italia e in tutta Europa». Al momento, il record mondiale del caldo appartiene alla Valle della Morte in Usa, quando il 10 luglio 1913 furono raggiunti i 56,7°C. In Italia, avverte l’esperto, «i modelli prevedono 30°C a circa 1500 metri in libera atmosfera, un parametro meteo che non si osserva quasi mai sul nostro territorio. Questa drammatica anomalia è prevista tra Sicilia e Calabria e in linea generale si tradurrà in 28°C di notte e 44°C di giorno». Tra lunedì e mercoledì, in Sicilia – tra Siracusa, Catania e Caltanissetta – si potrebbe raggiungere una massima “oltre i 49°C”, sottolinea. «E’ dunque allerta caldo estremo con rischi molteplici, anche alle infrastrutture e alle reti elettriche che – rileva Tedici – potrebbero collassare. Il caldo estremo dominerà su tutto il Sud e su parte del Centro Italia fino al 24 luglio».

