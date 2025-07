Bus con disabili giù in un torrente: 8 feriti

L’INCIDENTE

Ha fatto un volo di 10 metri il Pulmino con a bordo, oltre all’autista, 7 ragazzi disabili prima di finire nel torrente Agno, a Recoaro Terme (Vicenza).

Tutti gli otto occupanti sono rimasti feriti Due di questi sono stati ricoverati nel pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza in codice rosso mentre gli altri, tra cui l’autista del piccolo bus, sono stati dirottati negli ospedali della provincia berica: Santorso, Arzignano e Valdagno. I ragazzi sono ospiti di una comunità di Valdagno (Vicenza). L’incidente è accaduto intorno alle 13. Il Pulmino stava percorrendo via della Resistenza a Recoaro Terme e, secondo una prima ricostruzione, nell’affrontare un tratto di strada in salita che costeggia il torrente a diversi metri d’altezza l’autista ha perso il controllo saltando nel vuoto. A dare l’allarme gli automobilisti che hanno assistito alla scena. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con vigili del fuoco, diverse ambulanze e carabinieri. I soccorritori si sono calati per raggiungere i feriti prestare le prime cure ai più gravi. Uno è stato trasportato con un elicottero un secondo è stato trasferito sempre a Vicenza con un’ambulanza. Gli altri dopo essere stati medicati sul posto sono stati trasferiti in altri ospedali. Tutta ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente su cui stanno indagando i carabinieri di Valdagno. (ANSA)