NEW YORK Peggiorano le condizioni di Bruce Willis: il 70enne attore di Die Hard che nel 2022 ha rinunciato a recitare dopo la diagnosi di una forma inesorabile di afasia e demenza frontotemporale ora non potrebbe più né leggere né camminare autonomamente. Lo riportano media americani. Secondo altre fonti, proprio a causa della demenza, Willis non riuscirebbe più a ricordare i giorni del suo successo a Hollywood. La sua famiglia, che include la seconda moglie, Emma Heming, e la prima, Demi Moore, hanno mantenuto il riserbo su questi ultimi sviluppi dopo che lo scorso aprile i familiari avevano parlato di un progressivo peggioramento ma che le condizioni di Bruce, ciò nonostante, sarebbero rimaste stabili. Recentemente poi, la figlia Tallulha ha condiviso sui social foto del padre in cui l’ex star appare fragile e che rappresenterabbero l’unica fonte concreta del declino della sua salute. La demenza frontotemporale è la forma di demenza più comune per persone sotto i 60 anni. La malattia ha un arco di sopravvivenza da sette a 12 anni dalla diagnosi, secondo la Association for Frontotemporal Degeneration. Willis ha celebrato 70 anni in marzo: al suo fianco c’erano Demi e Emma, le figlie e una nipote.