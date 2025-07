Strage di Brandizzo, cade l’accusa di omicidio volontario

la svolta

TORINO I 24 indagati per la strage di Brandizzo – dove la sera del 30 agosto 2023 cinque operai furono travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari della linea Milano-Torino – dovranno rispondere, a vario titolo, di omicidio colposo e non più di omicidio volontario. A distanza di due anni è quindi caduta l’ipotesi di reato avanzata dalla procura di Ivrea, che ha chiuso le indagini e iscritto nel registro degli indagati 21 persone e tre società. La sera del 30 agosto nel centro in provincia di Torino persero la vita Michael Zanera,34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, Giuseppe Aversa, 49 anni e Kevin Laganà di 22. (AGI)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato