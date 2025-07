“Calabria esotica” di Bevilacqua a Settingiano con la Comunità Progetto Sud

la presentazione

SETTINGIANO «Ieri sera, a Settingiano, al tramonto nella bella tenuta del Casale Carolea della Comunità Progetto Sud, abbiamo chiacchierato, con don Giacomo Panizza e Maria Pia Tucci, dei temi del mio ultimo, recente libro “Calabria esotica, il paesaggio rivelato” Rubbettino Editore». Lo scrive su facebook Francesco Bevilacqua, avvocato e scrittore. «Sono molto onorato – aggiunge Bevilacqua – che la prima uscita pubblica del libro mi sia stata chiesta dalla Comunità Progetto Sud, verso la quale nutro gratitudine per ciò che ha fatto in Calabria e che sarebbe qui troppo complicato raccontare. Il contesto si sposa bene con il contenuto del libro, che, oltre a testimoniare dell’eminenza e dell’attrattività del paesaggio Calabrese, prova a raccontare come quel paesaggio sia stato prima “inventato” dai viaggiatori stranieri, poi interpretato (spesso anche ignorato) dai narratori calabresi, poi dimenticato dalla gran parte dei calabresi e dalle istituzioni, infine decantato spesso con retorica. Al punto che siamo giunti a un punto decisivo: o impariamo a conoscere e proteggere i nostri paesaggi, prenderci cura di loro, o li trasformeremo nella migliore delle ipotesi in giostrine adrenaliniche per puri e semplici consumatori di bellezze naturali, nella peggiore in deserti dove gli speculatori vengono a fare ciò che altrove non si può più fare. Tutto questo – conclude Bevilacqua mentre vaste zone della Calabria, proprio in questi giorni sono sotto attacco a causa degli incendi che non sono solo causati dai piromani ma anche dalla endemica insipienza delle istituzioni preposte a contrastare questo tristissimo fenomeno». (Foto di Saverio Guzzi) (redazione@corrierecal.it)

