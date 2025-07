Montacarichi crolla dal sesto piano, morti tre operai

la tragedia

NAPOLI Un terribile incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle 9.40 al Vomero, quartiere di Napoli, durante alcuni interventi di ristrutturazione in un edificio di via San Giacomo dei Capri. Secondo le prime ricostruzioni, tre stavano operando su un montacarichi all’altezza del sesto piano quando, per cause ancora in fase di accertamento, il sistema di sollevamento ha ceduto di colpo. Il crollo improvviso ha provocato una caduta verticale che non ha lasciato scampo ai lavoratori: i tre operai sono morti sul colpo. Sul luogo della tragedia sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.