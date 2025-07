Muore il figlio di un anno di Verreth, il Bari chiude il ritiro in anticipo

la tragedia

BARI Tragedia nel ritiro del Bari a Roccaraso. E’ morto questa mattina per cause ancora da chiarire il figlio di un anno di Matthias Verreth, centrocampista belga di 27 anni arrivato in Puglia da poco dopo lo svincolo forzato dal Brescia. Il calciatore era a pranzo con il resto dei compagni di squadra e immediatamente è stato accompagnato all’aeroporto di Fiumicino per raggiungere la moglie e la prima figlia di tre anni e mezzo in Belgio. Il club biancorosso ha infatti comunicato lo stop alle sessioni di allenamento in corso a Roccaraso, con due giorni di anticipo sul previsto. «Non abbiamo parole – è scritto nel documento – nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa di un figlio». «Chiediamo – l’appello del club – a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore». «Il gruppo biancorosso farà rientro oggi stesso a Bari in segno di lutto e rispetto nei confronti di una tragedia come questa», conclude la nota. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato