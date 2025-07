Uccide la moglie disabile e tenta il suicidio, è grave

il dramma

LODI Un ottantanovenne di Castiraga Vidardo (Lodi) ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, ottantenne, soffocandola con un sacchetto, e poi ha tentato il suicidio. Ora si trova piantonato in ospedale ma non pare essere in gravi condizioni. La donna viveva da anni in sedia a rotelle e venti giorni fa il marito, disperato per la situazione che aveva in casa, era andato in Municipio per chiedere come potesse fare a modificare l’abitazione per cercare di aiutare la consorte a muoversi e vivere meglio. L’uomo aveva chiesto del tecnico comunale che, però, in quel momento, era assente per ferie. L’aveva, quindi, accolto la sindaco Emma Perfetti alla quale era parso disperato e stanco ma, dice ora la prima cittadina: «Non aveva chiesto aiuto. Voleva solo sapere come poter sistemare la loro abitazione». Sull’omicidio indagano i carabinieri di Lodi e titolare delle indagini per la Procura di Lodi è il pm Roberto Fedelini.