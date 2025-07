Migranti, smantellata rete di trafficanti in provincia di Bergamo

OPERAZIONE YOLCU

BERGAMO Quattro persone arrestate e cinque deferite in stato di libertà: è questo il bilancio dell’operazione ”Yolcu”, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Bergamo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica locale. Tutti gli indagati sono cittadini di etnia curda residenti nella provincia di Bergamo e sono ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con l’aggravante della transnazionalità, oltre che di riciclaggio di denaro. Nel corso della mattina, sono state eseguite perquisizioni e sequestri presso le abitazioni e le pertinenze degli indagati. Tra i beni sequestrati figurano anche tre veicoli impiegati per il trasporto dei migranti. L’indagine, avviata nel 2023, ha preso avvio in seguito a un anomalo aumento di richieste di asilo politico da parte di cittadini turchi presso l’Ufficio Immigrazione di Bergamo. Da qui, gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza di una rete criminale ben organizzata, impegnata nel traffico illecito di migranti lungo la cosiddetta “Rotta balcanica”. Secondo quanto accertato, il gruppo criminale pianificava l’ingresso irregolare in Italia di numerosi migranti provenienti dal Kurdistan turco, con l’intento di proseguire verso altri paesi dell’Europa centro-settentrionale. Il modus operandi prevedeva l’aggancio dei migranti in Turchia, dove venivano imbarcati su voli per Sarajevo. Una volta giunti nella capitale bosniaca, grazie al supporto di cellule locali dell’organizzazione, venivano caricati su furgoni e camion diretti verso il confine croato e, successivamente, trasportati fino a quello italo-sloveno. (Adnkronos)

