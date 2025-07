Oltre 500 cosentini in viaggio verso Roma per il Giubileo dei giovani

verso la capitale

COSENZA Sono oltre 500 i giovani cosentini che parteciperanno al Giubileo mondiale che si svolgerà Roma a partire da questa sera. Una serie di appuntamenti organizzati dalla Cei, dalle realtà associative alle quali appartengono, dai movimenti e dalle regioni ecclesiastiche. Il settimanale diocesano “Parola di Vita” sta seguendo i loro percorsi di preparazione immediata, partenza e sarà presente con i propri inviati nelle aree celebrative, a San Pietro e a Tor Vergata. Sono 65 i giovani che sono già su Roma con la Pastorale Giovanile diocesana e che hanno ricevuto il mandato del Vescovo. In 70 partiranno con l’Azione Cattolica diocesana aggregandosi a Roma con la grande famiglia associativa; più di 150 sono invece gli scout dell’Agesci delle due zone (Terra dei bruzi e passo del Pellegrino) che sono in attività a Molarotta in Sila insieme a quelli delle altre diocesi calabresi (in tutto quelli della nostra regione che si recheranno a Roma saranno mille) e che dopo la messa del 31 luglio con alcuni vescovi partiranno alla volta di Roma. I catechisti del Cammino neocatecumenale hanno fornito il dato dei giovani seguiti nelle loro comunità in diocesi e saranno in 100. Una bella pattuglia di 21 giovani oblati e altri 55 della gioventù francescana sta arrivando nella Capitale sempre del territorio della diocesi cosentina. Non mancano, infine, piccole presenze legate ad altre associazioni o a gruppetti più piccoli che hanno deciso di partecipare insieme a giovani che sono già su Roma. Sempre la redazione di Parola di Vita ne ha conteggiato una quarantina.

