Aterp di Catanzaro, le morosità sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti

CATANZARO L’analisi dei faldoni relativi agli ultimi dieci anni di attività dell’Aterp. I militari della Guardia di finanza di Catanzaro – dallo scorso mese di febbraio – stanno acquisendo e passando in rassegna – su delega della Procura della Corte dei Conti – diversi documenti richiesti e consegnati dall’ente con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria in materia di edilizia residenziale pubblica.

L’attività avviata dalle fiamme gialle – da quanto si è appreso – si legherebbe ad accertamenti che hanno un arco temporale di dieci anni e sono relativi alla complessa situazione di morosità accumulate.

Negli ultimi mesi diverse deleghe di consegna documenti sono state evase da Aterp che peraltro – come già evidenziato al Corriere della Calabria dalla commissaria di Aterp Calabria, Maria Carmela Iannini – rientrerebbero in un un lungo e tortuoso lavoro di ricostruzione della mole di crediti vantati dall’Ente.

«Siamo riusciti a ricostruire la situazione complessiva che non è certamente facile, parliamo di un cifra che oscilla tra i 60 e gli 80 milioni». Nel 2024, inoltre, Aterp attraverso la stazione unica appaltante ha affidato – tramite gara – il compito di recuperare le somme ed il concessionario governativo risultato vincitore – da quanto è stato possibile apprendere – avrebbe già iniziato il recupero coattivo delle somme.

Un percorso che la commissaria Iannini avrebbe recentemente illustrato in audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie con un focus dedicato proprio alle morosità. (f.b.)

