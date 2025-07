Omicidio, tortura e sequestro di migranti: arrestato 29enne

operazione in germania

ROMA La polizia di stato arresta un cittadino somalo in Germania su mandato d’arresto europeo. L’operazione – siu legge in una nota – si è svolta ieri nell’area di Zweibruecken (Germania), grazie al lavoro degli investigatori della Polizia di Stato, in particolare del Servizio Centrale Operativo, della Sisco e della Squadra Mobile di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia- che ha eseguito, insieme all’omologo Organismo di polizia tedesco, un mandato d’arresto europeo, conseguente a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo nei confronti di un cittadino somalo di 29 anni. L’indagato è ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita alla realizzazione di numerosi delitti contro la persona, tra cui omicidio, tortura, sequestro di persone, oltre a numerosi altri soggetti allo stato non identificati, condotte queste finalizzate alla realizzazione del trasferimento illegale di numerosi stranieri nello Stato italiano. (Agi)

