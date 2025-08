Cosenza, gli auguri del sindaco al pilota Ermanno Quintieri

il sostegno

COSENZA Il Sindaco Franz Caruso ha espresso le sue più vive congratulazioni al pilota cosentino Ermanno Quintieri per gli ottimi risultati conseguiti finora nella Porsche Sprint Challenge Suisse 2025. Come è noto, Quintieri gareggia con un’auto sulla quale campeggia lo stemma della città dei Bruzi e quindi rappresenta a tutti gli effetti Cosenza nei più importanti circuiti automobilistici italiani e d’Europa. «Sappiamo – ha detto Franz Caruso in una dichiarazione – che Ermanno Quintieri ad agosto sosterrà dei test sull’Autodromo Internazionale del Mugello dove a settembre ci sarà la prossima tappa della Porsche Sprint Challenge Suisse 2025: il 18 e il 19 settembre con le prove libere e il 20 settembre con il doppio sprint. L’ennesima impresa – ha detto ancora Franz Caruso – Ermanno l’ha compiuta sullo storico tracciato di Monza, regalando alla divisione corse di Omnia Global un risultato senza precedenti nella Porsche Sprint Challenge Suisse 2025». Nel quarto round della stagione, disputato nel leggendario Autodromo Nazionale, il pilota cosentino ha conquistato la prima pole position assoluta nella storia del team Omnia Racing, marcando così un traguardo storico non solo per la squadra, ma anche per sé stesso. «Che Ermanno sia un indiscutibile talento – ha aggiunto il Sindaco di Cosenza – è ormai fatto noto e acclarato e lo dimostra l’essere riuscito nell’impresa di partire davanti a tutti in una delle serie più competitive del panorama GT europeo, pur essendo al debutto assoluto in auto dopo il passaggio diretto dal karting, senza attraversare le categorie intermedie. Auspichiamo che alla ripresa della Porsche Sprint Challenge Suisse a settembre – ha concluso il primo cittadino – Ermanno possa regalare ai suoi sostenitori e, in particolare, ai cosentini, ancora tante soddisfazioni». Quel che ha maggiormente impressionato è che Ermanno Quintieri, senza timori reverenziali, abbia debuttato direttamente, su una vettura GT, in un campionato monomarca tra i più selettivi d’Europa, la Porsche Cup Suisse, nella quale corrono abitualmente piloti esperti e professionisti. Dopo la tappa del Mugello a settembre, Ermanno sarà poi atteso dall’ultima gara prevista per il 18 ottobre al World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano dove è in programma la competizione notturna, della durata di 2 ore, che precederà la cerimonia di premiazione della Porsche Sprint Challenge Suisse 2025.