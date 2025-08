Asili nido comunali, a Cosenza aperte le iscrizioni per il 2025-2026

la procedura

COSENZA Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026. A darne notizia è il Settore Cultura, Educazione e Istruzione del Comune di Cosenza, che ha pubblicato l’avviso con tutte le indicazioni utili per le famiglie interessate.

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 4 agosto e fino a lunedì 18 agosto. L’intera procedura si svolge esclusivamente in modalità online, senza possibilità di invio tramite Pec, consegna al protocollo o altre forme alternative. Per inoltrare correttamente la richiesta, occorre accedere al sito istituzionale del Comune di Cosenza (www.comune.cosenza.it), cliccare sull’“Area Personale” (posta in alto a destra nella homepage) e attivare la sezione dedicata ai “Servizi scolastici”. Un manuale dettagliato è disponibile sull’albo online del Comune per guidare passo dopo passo nella compilazione. Una volta completata la domanda, sarà sufficiente cliccare sul tasto “Invia” per finalizzarla.

Il servizio nido, come previsto, partirà il 1° settembre 2025 e proseguirà fino al 31 luglio 2026, dal lunedì al venerdì. Per chi sceglie l’orario a tempo pieno, sarà attivo dalle 8:00 alle 18:00, mentre per l’orario parziale l’uscita è fissata alle 14:00. Sono previste sospensioni durante le festività natalizie, pasquali e in occasione della festa patronale del 12 febbraio 2026.



115 posti disponibili

Complessivamente, i posti disponibili sono 115, ripartiti tra le due strutture comunali: 49 presso il nido di via Riccardo Misasi e 66 in quello di via Rosario Livatino. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta, che varia in base alle situazioni specifiche: eventuale certificazione sanitaria secondo la Legge 104/92; certificazione di gravidanza, se presente; provvedimento di adozione, affido o tutela del minore, se ricorre; libretto delle vaccinazioni; documento d’identità del richiedente; attestazione Isee, obbligatoria se non si intende usufruire del bonus asilo.

Per ogni ulteriore esigenza o chiarimento, gli Uffici della Pubblica Istruzione del Comune sono a disposizione presso la sede di piazza dei Bruzi (piano terra), nei giorni di lunedì e giovedì, sia la mattina (dalle 9:30 alle 12:00) sia nel pomeriggio (dalle 15:30 alle 17:00).

L’avviso integrale, comprensivo del sistema tariffario delle rette mensili, è consultabile sull’albo online del Comune di Cosenza. (redazione@corrierecal.it)

