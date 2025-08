Morte in viaggio verso il Giubileo dei Giovani, il dolore di Papa Leone per due pellegrine

la tragedia

Due giovani pellegrine sono morte in questo Giubileo. Papa Leone a Tor Vergata ha chiesto preghiere “per Maria, una ragazza spagnola e Pascale, una ragazza egiziana”. “Preghiamo anche per i loro familiari” e “per un ragazzo spagnolo, Ignazio Goncalves, che è stato ricoverato all’ospedale Bambino Gesù”.

Pascale Rafic era in viaggio verso Roma dall’Egitto per partecipare al Giubileo dei Giovani. Papa Leone XIV ha contattato mons. Jean-Marie Chami, Vescovo di titolare di Tarso e Ausiliare della Chiesa Patriarcale di Antiochia dei Greco-Melkiti per l’Egitto, il Sudan e il Sud Sudan, per esprimere “la Sua spirituale vicinanza ai familiari della giovane e all’intera comunità”. La 18enne egiziana era arrivata in Italia per il Giubileo dei giovani con la delegazione Egitto sud-Sudan e pernottava con il suo gruppo nella parrocchia di Artena, comune in provincia di Roma. E’ morta nella notte per un arresto cardiaco in pullman. Nel partecipare “al dolore di quanti sono colpiti da questo tragico episodio, il Santo Padre assicura preghiere di suffragio e invoca dal Signore conforto e consolazione per i familiari, gli amici e tutti coloro che ne piangono la perdita”, riferisce la sala stampa vaticana.