Caso Almasri, verso il processo Nordio, Piantedosi e Mantovano

il tribunale dei ministri

Archiviata la posizione della premier Giorgia Meloni, mentre verrà chiesto il processo per Nordio, Mantovano e Piantedosi. Lo ha stabilito il tribunale dei ministri riguardo il caso Almasri, il torturatore libico tornato nella sua terra d’origine. Agli esponenti del governo viene contestato l’aver messo una aereo di Stato a disposizione del rimpatrio, nonostante un mandato di cattura della Corte penale internazionale. Il caso era stato denunciato alla Procura di Roma dall’avvocato calabrese Luigi Li Gotti. «Oggi mi è stato notificato il provvedimento dal Tribunale dei ministri per il caso Almasri: dopo oltre sei mesi dal suo avvio, rispetto ai tre mesi previsti dalla legge, e dopo ingiustificabili fughe di notizie. I giudici hanno archiviato la mia sola posizione, mentre dal decreto desumo che verrà chiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri Piantedosi e Nordio e del Sottosegretario Mantovano. Nel decreto si sostiene che io ‘non sia stata preventivamente informata e (non) abbia condiviso la decisione assunta’: e in tal modo non avrei rafforzato ‘il programma criminoso’». Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni su X.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato