Lega, Mancuso nomina il nuovo commissario per la provincia di Vibo

l’incarico

VIBO VALENTIA Il commissario regionale della Lega Filippo Mancuso ha nominato Valentina Marta come nuovo commissario per la provincia di Vibo Valentia. Nell’augurargli buono lavoro, Mancuso ha sottolineato di essere «convinto che svolgerà al meglio l’incarico contribuendo a far crescere il nostro partito in questo importante territorio».

