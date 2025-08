Onu: «Conseguenze catastrofiche se Israele occupa Gaza»

l’allarme

WASHINGTON Un alto funzionario delle Nazioni Unite ha ammonito che l’espansione delle operazioni militari israeliane all’interno di Gaza rischierebbe «conseguenze catastrofiche». Un ampliamento della guerra «rischierebbe conseguenze catastrofiche per milioni di palestinesi e potrebbe mettere ulteriormente in pericolo la vita degli ostaggi rimasti a Gaza», ha dichiarato Miroslav Jenca, assistente del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’Europa, l’Asia centrale e le Americhe, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. «Non esiste una soluzione militare al conflitto a Gaza o al più ampio conflitto israelo-palestinese», ha aggiunto. (ANSA)

