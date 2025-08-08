Intossicazione da botulino, morta una 38enne a Cagliari

aperta un’inchiesta

CAGLIARI C’è una prima vittima per l’intossicazione da botulino a Cagliari, che a fine luglio ha coinvolto otto persone, dopo aver mangiato della salsa guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. E’ morta questa questa mattina all’ospedale Businco, da dove era stata trasferita dopo il ricovero al Brotzu, una donna di 38 anni che era stata tra i primi ad accusare i sintomi dell’intossicazione alimentare. Era entrata all’ospedale Brotzu di Cagliari in gravi condizioni il 31 luglio scorso la 38enne morta per intossicazione da botulino per aver ingerito della salsa guacamole durante la Fiesta Latina a Monserrato, Città metropolitana di Cagliari che si è tenuta dal 22 al 25 luglio. Viste le condizioni della donna era stato subito deciso il ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cagliari. Con lei erano ricoverate altre quattro persone nel reparto di Neurologia.

Nei giorni scorsi erano stati tutti dimessi, mentre le condizioni della 38enne sono rimaste stazionarie. Ma nelle ultime ore si sarebbero verificate delle complicazioni tanto che la donna è stata trasferita all’ospedale Businco, non distante dal Brotzu, dove il suo cuore ha smesso di battere. Rimangono ancora ricoverate al Policlinico Casula di Monserrato nel reparto di Rianimazione una 14enne e una 62enne: entrambe sono stazionarie. Al Policlinico Gemelli di Roma è invece ricoverato un bambino di 11 anni. Tutti avevano mangiato delle pietanze preparate con il guacamole alla stessa festa. Ora con la morte della 38enne si aggrava la posizione del titolare del chiosco che ha venduto i prodotti con la particolare salsa durante la Fiesta Latina, unico indagato nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari che coordina le indagini dei carabinieri del Nas.

