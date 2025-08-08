Skip to main content

la struttura

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione dello Stadio del Nuoto di Taranto

Visita in cantiere, presente il Direttore Generale Angelo Ferraro, oltre a tecnici e responsabili di progetto

TARANTO Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione dello Stadio del Nuoto di Taranto, impianto strategico in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ieri mattina, il Commissario Massimo Ferrarese e il sindaco di Taranto Piero Bitetti hanno visitato il cantiere per verificare l’andamento delle attività. Con loro il Direttore Generale Angelo Ferraro della Ferraro Spa, oltre a tecnici e responsabili di progetto.
L’avanzamento rispetta pienamente il cronoprogramma condiviso con il Comitato Organizzatore dei Giochi: un dato importante che testimonia l’impegno quotidiano del nostro team per consegnare un’infrastruttura all’altezza delle aspettative del territorio, della comunità sportiva e dell’intero Paese.
Lo Stadio del Nuoto di Taranto sarà simbolo dei Giochi del Mediterraneo ed eredità concreta e duratura per tutta la cittadinanza. L’impianto è il risultato di una collaborazione tra Ferraro Spa, aggiudicatario dell’appalto, e il team progettuale guidato da Sportium , con InFire, STAIN ENGINEERING S.R.L. e SCE Project. Le due vasche olimpioniche sono firmate da Fluidra Commerciale Italia S.p.A.

