Ultimo aggiornamento alle 21:54
Rita Dalla Chiesa: «La Calabria perbene ama Roberto Occhiuto»

Le parole di vicinanza: «Ha continuato a lottare anche con forti dolori. Dobbiamo stargli vicini, Calabria confidiamo in te»

Pubblicato il: 08/08/2025 – 21:01
«La Calabria perbene ama Roberto Occhiuto». Così Rita Dalla Chiesa esprime sui social il suo appoggio al presidente dimissionario della Regione Calabria. «Un uomo – continua la parlamentare di Forza Italia – un presidente di territorio, che ha continuato a lottare anche quando è stato colpito da forti dolori. Un incidente stradale gravissimo, un’operazione al cuore, un dolore inimmaginabile se non lo si prova, l’incendio della sua casa. Dobbiamo sostenerlo e stargli vicini». Infine, Dalla Chiesa conclude con un appello rivolto direttamente ai cittadini calabresi: «Calabria confidiamo in te».

