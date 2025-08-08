Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il sostegno
Rita Dalla Chiesa: «La Calabria perbene ama Roberto Occhiuto»
Le parole di vicinanza: «Ha continuato a lottare anche con forti dolori. Dobbiamo stargli vicini, Calabria confidiamo in te»
Pubblicato il: 08/08/2025 – 21:01
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«La Calabria perbene ama Roberto Occhiuto». Così Rita Dalla Chiesa esprime sui social il suo appoggio al presidente dimissionario della Regione Calabria. «Un uomo – continua la parlamentare di Forza Italia – un presidente di territorio, che ha continuato a lottare anche quando è stato colpito da forti dolori. Un incidente stradale gravissimo, un’operazione al cuore, un dolore inimmaginabile se non lo si prova, l’incendio della sua casa. Dobbiamo sostenerlo e stargli vicini». Infine, Dalla Chiesa conclude con un appello rivolto direttamente ai cittadini calabresi: «Calabria confidiamo in te».
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali