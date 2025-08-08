Rita Dalla Chiesa: «La Calabria perbene ama Roberto Occhiuto»

il sostegno

«La Calabria perbene ama Roberto Occhiuto». Così Rita Dalla Chiesa esprime sui social il suo appoggio al presidente dimissionario della Regione Calabria. «Un uomo – continua la parlamentare di Forza Italia – un presidente di territorio, che ha continuato a lottare anche quando è stato colpito da forti dolori. Un incidente stradale gravissimo, un’operazione al cuore, un dolore inimmaginabile se non lo si prova, l’incendio della sua casa. Dobbiamo sostenerlo e stargli vicini». Infine, Dalla Chiesa conclude con un appello rivolto direttamente ai cittadini calabresi: «Calabria confidiamo in te».

